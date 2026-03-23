Cellectis: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cellectis hat am 20.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cellectis ein Ergebnis je Aktie von 0,080 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cellectis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,4 Millionen USD im Vergleich zu 12,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,670 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 76,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 73,17 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 41,43 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at