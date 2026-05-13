CELLECTISAct Nom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CELLECTISAct Nom stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

CELLECTISAct Nom vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CELLECTISAct Nom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,9 Millionen EUR im Vergleich zu 10,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at