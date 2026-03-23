CELLECTISAct Nom: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CELLECTISAct Nom veröffentlichte am 20.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,9 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 25,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

CELLECTISAct Nom hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,590 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,380 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat CELLECTISAct Nom im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 68,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64,64 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 38,37 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at