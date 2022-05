CELLINK Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CELLINK Registered B ließ sich am 18.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CELLINK Registered B die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,720 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,000 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat CELLINK Registered B 477,1 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 267,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 129,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at