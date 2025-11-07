CELLINK Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CELLINK Registered B gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,66 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,490 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,92 Prozent auf 386,9 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 495,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at