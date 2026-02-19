|
CELLINK Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CELLINK Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,84 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 4,91 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
CELLINK Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 451,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 570,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 15,430 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,080 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,07 Prozent auf 1,50 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,95 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 22,070 SEK und einen Umsatz von 1,55 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.
