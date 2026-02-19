19.02.2026 06:31:28

CELLINK Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CELLINK Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,84 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 4,91 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

CELLINK Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 451,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 570,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 15,430 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,080 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,07 Prozent auf 1,50 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,95 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 22,070 SEK und einen Umsatz von 1,55 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen