Cellnex Telecom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cellnex Telecom hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,390 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Cellnex Telecom im vergangenen Quartal 995,0 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cellnex Telecom 1,08 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at