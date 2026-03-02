Cellnex Telecom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cellnex Telecom hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cellnex Telecom ein EPS von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cellnex Telecom 1,72 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,126 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,25 Milliarden USD erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,300 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,99 Milliarden USD, während im Vorjahr 4,71 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,146 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 4,69 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at