Cellnex Telecom: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cellnex Telecom gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,160 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Cellnex Telecom im vergangenen Quartal 1,48 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cellnex Telecom 1,45 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,215 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,06 Milliarden EUR geschätzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,530 EUR. Im Vorjahr waren -0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,50 Prozent auf 4,42 Milliarden EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,35 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 0,246 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 3,99 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at