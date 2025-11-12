Cello World mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cello World hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,87 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cello World 3,69 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,87 Prozent auf 5,87 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at