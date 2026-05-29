Cello World präsentierte Quartalsergebnisse

Cello World lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,00 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,03 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,54 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,89 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 14,70 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,50 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 23,24 Milliarden INR gegenüber 21,30 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 14,50 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 23,03 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at