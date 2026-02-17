Cello World stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cello World präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2,88 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cello World noch ein Gewinn pro Aktie von 3,99 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Cello World im vergangenen Quartal 5,54 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cello World 5,57 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at