CellSeed: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CellSeed präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,24 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CellSeed -11,360 JPY je Aktie generiert.

CellSeed hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,7 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at