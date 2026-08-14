CellSeed: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CellSeed hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,69 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,420 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,2 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,2 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at