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16.11.2026 06:31:29
CellSeed zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CellSeed hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,58 JPY gegenüber -5,730 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,3 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,6 Millionen JPY.
Redaktion finanzen.at
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