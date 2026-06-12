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12.06.2026 06:31:29
CellSource stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CellSource hat am 10.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 915,6 Millionen JPY – eine Minderung von 5,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 971,3 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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