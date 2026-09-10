CellSource: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CellSource hat am 08.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 5,21 JPY. Im letzten Jahr hatte CellSource einen Gewinn von 3,79 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CellSource in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 781,9 Millionen JPY im Vergleich zu 997,6 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at