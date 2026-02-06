Celltrion hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Celltrion hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2296,05 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1103,85 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Celltrion hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 330,16 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 063,65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1466,60 KRW je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1 278,66 Milliarden KRW gerechnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4466,05 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1969,23 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4 162,50 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Celltrion einen Umsatz von 3 557,30 Milliarden KRW eingefahren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3908,15 KRW und einen Umsatz von 4 133,98 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

