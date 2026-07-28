Celltrion verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Celltrion präsentierte in der am 26.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1591,89 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Celltrion ein EPS von 263,81 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1 393,70 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 961,46 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at