Celltrion: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Celltrion hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1498,14 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Celltrion ein EPS von 509,62 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 144,99 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Celltrion einen Umsatz von 841,91 Milliarden KRW eingefahren.

Experten hatten einen Gewinn von 1370,60 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1 134,37 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at