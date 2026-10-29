Celltrion zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Celltrion hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 322,42 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1439,05 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 028,97 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 575,50 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at