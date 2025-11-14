CELM: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CELM hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,76 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at