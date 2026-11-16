CELM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CELM hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 7,48 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CELM 12,29 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 2,66 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at