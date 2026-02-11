CELM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CELM äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,09 JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,34 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at