CELON PHARMA hat am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 PLN gegenüber 0,070 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 58,7 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,6 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at