CELON PHARMA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CELON PHARMA hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,490 PLN beziffert. Im Vorjahr waren -0,640 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat CELON PHARMA im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 35,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 244,34 Millionen PLN. Im Vorjahr waren 179,75 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at