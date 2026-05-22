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22.05.2026 06:31:29
CELON PHARMA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
CELON PHARMA hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,06 PLN. Im Vorjahresviertel hatte CELON PHARMA -0,470 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat CELON PHARMA mit einem Umsatz von insgesamt 57,5 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 16,61 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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