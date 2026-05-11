Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
|
11.05.2026 18:00:00
Celsius: Off 50% From Its Highs, Is the Stock a Buy as Sales Soar?
Despite continued strong growth driven by its acquisition of Alani Nu, Celsius (NASDAQ: CELH) has seen its shares struggle to gain any traction. The fitness drink maker's stock is down around 25% on the year -- and nearly 50% off its highs.However, with sales of its newly acquired Alani Nu brand soaring and the shares at low ebb, let's see if now could be a good time to buy Celsius stock.Energy drink maker Alani Nu, which was acquired last April, once again helped fuel Celsius' overall growth, with pro forma revenue jumping 60% to $368 million. The company also saw $67 million in sales from its recently acquired Rockstar brand, another line of energy drinks. Revenue from the flagship Celsius brand, meanwhile, returned to growth, up 6%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
|
06.05.26
|Ausblick: Celsius stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Celsius Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Celsius Holdings Inc
|27,86
|-5,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.