Celsius Holdings Aktie

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WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079

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11.05.2026 18:00:00

Celsius: Off 50% From Its Highs, Is the Stock a Buy as Sales Soar?

Despite continued strong growth driven by its acquisition of Alani Nu, Celsius (NASDAQ: CELH) has seen its shares struggle to gain any traction. The fitness drink maker's stock is down around 25% on the year -- and nearly 50% off its highs.However, with sales of its newly acquired Alani Nu brand soaring and the shares at low ebb, let's see if now could be a good time to buy Celsius stock.Energy drink maker Alani Nu, which was acquired last April, once again helped fuel Celsius' overall growth, with pro forma revenue jumping 60% to $368 million. The company also saw $67 million in sales from its recently acquired Rockstar brand, another line of energy drinks. Revenue from the flagship Celsius brand, meanwhile, returned to growth, up 6%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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