Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
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19.09.2026 18:00:00
Celsius Executives Have Been Buying the Stock. Should Investors Join Them?
Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) has had a rough year. The energy drink brand has plunged by almost 40% this year, but key insiders have been buying the dip. Celsius' CEO and two of its directors have poured almost $2 million into the stock this month.
When insiders buy the stock, it's often a good sign. The people with the most knowledge about the company are building their positions, but that hasn't always worked out for investors. Here's what you should know before joining Celsius' executives with their recent buys.
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Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
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05.08.26
|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Celsius stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Celsius Holdings Inc
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