Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
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06.04.2026 00:00:00
Celsius Holdings Has Dropped 25% This Year. Generational Opportunity or Falling Knife?
Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) has had a lot of positive energy over the past decade or so.The energy drink company has posted a stellar average annualized return of 47% over the past 10 years including a 74% return in 2025. But this year, the stock has sputtered, down about 25% and hovering near a 52-week low.Are the forces that caused the decline something that investors should be concerned about, or is this an opportunity to buy a high-growth stock on a dip?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
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25.02.26
|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.11.25
|Celsius-Aktie auf Talfahrt: Kernmarke enttäuscht (finanzen.at)
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05.11.25
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Analysen zu Celsius Holdings Inc
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