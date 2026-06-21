Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
|
21.06.2026 13:45:00
Celsius Stock Analysis: My Final Verdict (Buy or Sell)
In the final part of this deep dive, I will answer whether I think Celsius (NASDAQ: CELH) is an attractive stock to buy.*Stock prices used were the afternoon prices of June 17, 2026. The video was published on June 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
|
06.05.26
|Ausblick: Celsius stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)