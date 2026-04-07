Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
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07.04.2026 16:45:00
Celsius Stumbles as Costco Flexes Its Branding Power With a New Energy Drink
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) released a new line of energy drinks, which wasn't welcome news for Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) shareholders. The shareholder concern is warranted, as it's becoming difficult for energy-drink companies to stand out in an increasingly crowded space.The news may make it seem like this is a story mostly about Celsius. But if you step back to digest what's happening, there's a bigger investing takeaway to consider.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
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|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.11.25
|Celsius-Aktie auf Talfahrt: Kernmarke enttäuscht (finanzen.at)
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05.11.25
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Analysen zu Celsius Holdings Inc
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Aktien in diesem Artikel
|Celsius Holdings Inc
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|4,47%
|Costco Wholesale Corp.
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