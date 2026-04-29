Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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29.04.2026 14:17:00
Celsius vs. Dutch Bros: Which Growth Stock Wins in This Market?
While an extremely volatile stock, Celsius (NASDAQ: CELH) has been a monster winner for investors that timed it correctly. Shares in the energy drink business skyrocketed 7,330% during the five-year period leading up to their peak in March 2024.Investors interested in the beverage industry can also look at Dutch Bros (NYSE: BROS). The popular coffeehouse chain is rapidly expanding across the country.Which of these growth stocks, both trading substantially off their records, wins in this market?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
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|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.11.25
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Analysen zu Bros Holding Co
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Aktien in diesem Artikel
|Celsius Holdings Inc
|32,45
|-0,64%
|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|56,60
|2,28%
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