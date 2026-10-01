Celularity stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Celularity stellte am 29.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Celularity -0,840 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 66,32 Prozent auf 3,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at