17.11.2025 06:31:29
Celularity veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Celularity äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,88 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,730 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Celularity in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
