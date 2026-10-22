Celularity zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Celularity hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte Celularity einen Gewinn von -1,020 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,40 Prozent auf 5,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at