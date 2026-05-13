Roots Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H5PE / ISIN: CA7766521099
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13.05.2026 14:43:19
Cem Özdemir, first German state premier with Turkish roots
Cem Özdemir is the first leader of a German federal state to have Turkish roots. His Green Party won elections in the wealthy southwestern region of Baden-Württemberg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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