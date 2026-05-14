Roots Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H5PE / ISIN: CA7766521099
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14.05.2026 09:11:20
Cem Özdemir, first German state premier with Turkish roots
Cem Özdemir is the first leader of a German federal state to have Turkish roots. His Green Party won elections in the wealthy southwestern region of Baden-Württemberg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Roots Corporation Registered Shs
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08.04.26
|Ausblick: Roots stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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24.02.26
|FirstFT: Shein’s mysterious founder emerges to hail Chinese roots (Financial Times)
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|Shein founder emerges from shadows to hail Chinese roots (Financial Times)
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09.12.25
|Ausblick: Roots mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Roots Corporation Registered Shs
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