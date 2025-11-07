Cematrix hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cematrix präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,01 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Cematrix mit 0,010 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,14 Prozent auf 15,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at