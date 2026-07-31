Cematrix legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cematrix äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 18,7 Millionen CAD gegenüber 10,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at