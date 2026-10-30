Cematrix präsentierte Quartalsergebnisse

Cematrix hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Cematrix 11,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,3 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at