Cematrix: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cematrix stellte am 11.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 0,01 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Cematrix mit 0,010 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,5 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 10,4 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cematrix mit einem Umsatz von insgesamt 45,09 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,36 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 27,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at