Cembra frischt Markenauftritt auf



30.10.2023 / 10:00 CET/CEST



Zürich, 30. Oktober 2023 – Im Rahmen der Umsetzung ihrer strategischen Transformation in ein digitaleres Geschäftsmodell hat Cembra ihren Markenauftritt weiterentwickelt. Cembra, eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen, nimmt ihr erstes rundes Jubiläum zum Anlass, ihren Markenauftritt aufzufrischen. Vor genau zehn Jahren ging die Schweizer Bank, mit ihrer über 100-jährigen Geschichte, mit neuem Namen und neuer Marke an die Börse. Im Rahmen ihrer strategischen Transformation in ein digitaleres Geschäftsmodell mit einem erweiterten Angebot wurde die Positionierung geschärft und die Marke weiterentwickelt. Auf ein komplettes Rebranding wurde dabei bewusst verzichtet. Kernelemente wurden bewahrt und Neues mit klarem Zweck eingeführt, um die Marke Cembra digitaler und nahbarer zu machen. Entstanden ist eine moderne Markenidentität mit überarbeitetem Logo, neuen Designelementen sowie einer frischen Farb- und Bildwelt, die Cembra als erfahren, menschlich und lebendig zeigt. Gleichzeitig wurde die Markenarchitektur vereinfacht. Christopher Moll, Markenverantwortlicher bei Cembra: «Die Marke Cembra hat ihre konzeptionellen Wurzeln in der lateinischen Bezeichnung für die Arve: ‹Pinus Cembra›. Ein starker Baum für eine starke Marke. Ein Sinnbild, das unsere Herkunft, Erfahrung und unser Engagement spürbar macht. Heute ist Cembra in der Schweiz eine bekannte und geschätzte Marke, die sich wie unser Angebot von intuitiven und flexiblen Lösungen stetig weiterentwickelt. Mit dem beständigen Ziel, für unsere Kundinnen und Kunden ein unverwechselbares Markenerlebnis zu schaffen.» Die Umsetzung des überarbeiteten Markenauftritts findet schrittweise im Verlauf des nächsten Jahres statt. Medienkontakt

Nicole Bänninger, Head Corporate Communications

+41 44 439 85 12, media@cembra.ch Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



Cembra zählt über 1 Million Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus mehr als 40 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor’s mit A– bewertet und ist im MSCI ESG Leaders Index sowie im 2023 Bloomberg Gender-Equality Index enthalten.

