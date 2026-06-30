Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
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30.06.2026 07:00:13
Cembra stärkt die regionale Präsenz in der Westschweiz mit neuem Standort in Lausanne
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Cembra Money Bank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Zürich, 30. Juni 2026 – Cembra hat ihren neuen Standort im Zentrum von Lausanne offiziell eröffnet. Der Standort führt Kundenberatung, Vertrieb und unterstützende Funktionen für die Westschweiz unter einem Dach zusammen und stärkt die Präsenz der Bank in der Romandie.
Cembra richtet ihr Vertriebsnetz auf die veränderten Marktgegebenheiten und Kundenbedürfnisse aus und fokussiert ihre physische Präsenz auf fünf regionale Kompetenzzentren in Zürich, Bern, St. Gallen, Lugano und Lausanne. Damit verbindet Cembra ihre umfassenden digitalen Dienst-leistungen mit persönlicher Unterstützung vor Ort.
Am neuen Westschweizer Standort im attraktiven Lausanner Stadtteil Flon werden Kundinnen und Kunden in einladender Atmosphäre zur gesamten Produktpalette beraten und profitieren von einem individuellen, angebotsübergreifenden Service. Das Angebot umfasst Privatkredite, Kreditkarten, Fahrzeugfinanzierungen sowie ergänzende Versicherungsoptionen und Sparlösungen. In Lausanne arbeiten rund 50 Mitarbeitende aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb und unterstützenden Funktionen in einer modernen Arbeitsumgebung zusammen.
«Mit dem neuen Standort in Lausanne bringen wir unsere Teams näher zusammen und können unsere Kundinnen und Kunden in der Westschweiz noch persönlicher und umfassender beraten», sagt Peter Schnellmann, Business Unit Leader Lending bei Cembra. «Unsere physischen Standorte bleiben für die Kundenberatung wichtig. Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden über alle Kanäle hinweg eine optimale Betreuung und ein positives Kundenerlebnis zu bieten.»
Über Cembra
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cembra Money Bank AG
|20 Bändliweg
|8048 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|044 439 8111
|Internet:
|https://www.cembra.ch
|ISIN:
|CH0225173167
|Valorennummer:
|A1W65V
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2356386
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2356386 30.06.2026 CET/CEST
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