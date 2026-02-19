Cembra Money Bank Aktie
Cembra steigert Reingewinn um 5% durch disziplinierte Umsetzung der Strategie
|
Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 19. Februar 2026 – Cembra erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein starkes finanzielles Ergebnis mit einem Anstieg des Reingewinns um 5%, unterstützt durch eine konsequente Strategieumsetzung, eine strukturell tiefere Kostenbasis und ein umsichtiges Risikomanagement. Die Eigenkapitalrendite erhöhte sich auf 13.7%. Cembra macht damit weitere Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Die Nettoforderungen sanken um 1% auf CHF 6.6 Milliarden, was auf eine Verbesserung der Portfolioqualität und eine selektive Kreditvergabe, insbesondere im Privatkreditgeschäft, zurückzuführen ist. Bei einer Nettozinsmarge von 5.5% und unveränderten Kommissions- und Gebühreneinnahmen belief sich der Nettoertrag auf CHF 542 Millionen, was einem Rückgang von 2% entspricht. Die Kreditqualität blieb mit einer unveränderten Verlustquote von 1.1% solide. Cembra ist mit einer Kernkapitalquote von 17.6% weiterhin sehr gut kapitalisiert. Aufgrund des Ergebnisses und der anhaltenden Kapitalgenerierung wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären eine ordentliche Dividende von CHF 4.60 (+8%) und eine Sonderdividende von CHF 1.00 je Aktie vorschlagen.
CEO Holger Laubenthal sagte: «Im Jahr 2025 erzielten wir weitere konkrete Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie und verbesserten unser finanzielles Ergebnis. Wir setzten die Strategie diszipliniert um, mit klarem Fokus auf Kundennutzen, Effizienz und Portfolioqualität. Trotz eines niedrigeren Zinsniveaus hielten wir die Zinsmarge stabil. Mit diesen Massnahmen verbesserten wir unsere Profitabilität, und die wichtigsten Kennzahlen bewegen sich stetig in Richtung unserer Ziele.»
Nettozinsmarge bei 5.5%
Der Nettoertrag belief sich auf CHF 542.2 Millionen, was einem Rückgang von 2% entspricht. Der Nettozinsertrag ging um 2% auf CHF 372.2 Millionen zurück. Geringere Zinserträge wurden durch niedrigere Zinsaufwendungen teilweise ausglichen, womit eine Nettozinsmarge von 5.5% resultierte. Die Kommissions- und Gebühreneinnahmen blieben mit CHF 170.0 Mio. unverändert, wobei das Kreditkartengeschäft CHF 89.4 Mio. (-2%) und das BNPL-Geschäft CHF 40.1 Mio. (+0%) beitrugen. Der Anteil der Kommissions- und Gebühreneinnahmen am Nettoumsatz war mit 31% stabil.
Aufwand-Ertrags-Verhältnis deutlich verbessert auf 45.2%
Weiterhin solide Verlustquote
Weiter diversifiziertes Finanzierungsportfolio
Starke Kapitalbasis und erhöhte Dividendenausschüttung
Fortschritte bei strategischen Initiativen gemäss Plan
Christoph Glaser folgt auf Pascal Perritaz als Chief Financial Officer
Christoph Glaser verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement und Operations. Zuletzt war er als Chief Financial and Operations Officer bei PATRIZIA SE tätig, einem börsenkotierten globalen Immobilieninvestmentunternehmen. Davor war er Chief Financial Officer bei der Home Credit Group von PPF und hatte verschiedene leitende Funktionen bei GE inne, vorwiegend im globalen Konsumfinanzierungs- und Bankgeschäft. Christoph Glaser hält Master-Abschlüsse der Humboldt-Universität zu Berlin und der Freien Universität Berlin und absolvierte mehrere Executive-Management-Programme.
Pascal Perritaz war bei Cembra massgeblich an der Ausgestaltung und Umsetzung der Strategie beteiligt. Er stärkte die Kapitaldisziplin und setzte sich für eine nachhaltige Performance und eine langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre ein. Er wird einen reibungslosen Übergang sicherstellen.
Holger Laubenthal, CEO, kommentierte: «Ich freue mich sehr, Christoph Glaser bei Cembra willkommen zu heissen. Seine umfassende Expertise in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement und Operations sowie sein tiefes Verständnis des Konsumfinanzierungs-geschäfts werden bei der konsequenten Weiterführung unserer Strategie und der langfristigen Wertschöpfung sehr nützlich sein. Gleichzeitig danke ich Pascal Perritaz herzlich für seine herausragenden Leistungen und seinen bedeutenden Beitrag in den letzten acht Jahren. Er hat Cembra nachhaltig geprägt. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.»
Ausblick
Alle Unterlagen (Investorenpräsentation, geprüfte konsolidierte Konzernrechnung 2025 und diese Medienmitteilung) sind verfügbar unter www.cembra.ch/investoren.
Über Cembra
Ende der Adhoc-Mitteilung
