Cembra vereinfacht Führungsstruktur

Zürich, 7. Juli 2026 – Cembra führt per 1. August 2026 eine verschlankte Führungsstruktur ein. Dabei bündelt die Bank Verantwortlichkeiten in den Bereichen Sales, Finance und Risk sowie Corporate Functions. Mit der neuen Struktur will Cembra den Kundenfokus weiter stärken und die operative Umsetzung beschleunigen.

Als Teil der neuen Organisation schafft Cembra den Geschäftsbereich Sales, der von Peter Schnellmann als Chief Sales Officer geleitet wird. In diesem Bereich werden die kommerziellen Aktivitäten der Bank über alle Produktlinien hinweg gebündelt. Dies ermöglicht eine ganzheitlichere Betreuung von Kundinnen, Kunden und Partnern und fördert das Wachstum in allen Geschäftsbereichen.

Christoph Glaser übernimmt in der Funktion als Chief Financial Officer/Chief Risk Officer zusätzlich die Verantwortung für den Bereich Risk. Diese Änderung unterstützt eine wirksame Steuerung und eine disziplinierte Umsetzung. Gleichzeitig bleibt der Fokus auf ein starkes Risikomanagement und klare Kontrollverantwortlichkeiten erhalten.

Weiter führt Cembra die unterstützenden Funktionen im Bereich Corporate Functions zusammen, um die laufende Transformation der Bank gezielt voranzutreiben. Annekathrin Krügel-Falkenberg, derzeit Head Human Resources, wird den Bereich leiten und neu Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen.

Der heutige General Counsel, Eric Anliker, übernimmt neu die Funktion als Chief Compliance Officer. Compliance wird als eigenständige Funktion positioniert, was die Wichtigkeit von Integrität und verantwortungsvoller Kreditvergabe für die Bank unterstreicht.

Volker Gloe, Chief Risk Officer, und Christian Stolz, Business Unit Leader Payments, haben entschieden, vorzeitig in den Ruhestand zu treten. Sie werden die Bank im Laufe des Jahres verlassen. Volker Gloe ist seit dem Börsengang von Cembra im Jahr 2013 als Chief Risk Officer tätig. In dieser Zeit hat er einen robusten Rahmen für das Risikomanagement geschaffen, die Stabilität und Zuverlässigkeit der Bank deutlich gestärkt und Risikokompetenzen in der gesamten Organisation verankert. Christian Stolz kam 2022 als Gründer und CEO von Byjuno zu Cembra und trug dazu bei, Buy Now Pay Later als strategisches Geschäftsfeld für die Bank zu etablieren. Seit 2024 ist er Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Geschäftsbereich Payments, den er erfolgreich weiterentwickelt hat.

Die Funktionen von Sandra Babylon, Chief Technology Officer, Alona Eiduka, Chief Operating Officer, und Bernardo de Barros Franco bleiben unverändert. Die Rolle von Bernardo de Barros Franco wird künftig unter der Bezeichnung Chief Product Officer geführt.

CEO Holger Laubenthal sagte: «Die neue Struktur ermöglicht es uns, unsere Kundinnen, Kunden und Partner noch gezielter zu bedienen. Sie unterstützt eine schnellere Umsetzung und sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstum, operativer Leistung und Kontrolle. Das ist eine wichtige Grundlage für die strategische Weiterentwicklung von Cembra. Ich danke Volker Gloe und Christian Stolz für ihr grosses Engagement und ihren Beitrag zum Erfolg von Cembra. Gleichzeitig freue ich mich, Annekathrin Krügel-Falkenberg in der Geschäftsleitung willkommen zu heissen und auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um Cembra weiter erfolgreich voranzubringen.»