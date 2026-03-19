Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Cembra veröffentlicht Einladung zur Generalversammlung 2026 und ihren Geschäftsbericht 2025



19.03.2026 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 19. März 2026 – Cembra hat heute die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung 2026 veröffentlicht. Diese findet am Freitag, 24. April 2026 im Kongresshaus Zürich statt. Die Einladung kann auf der Website von Cembra eingesehen werden. Wie am 19. Februar 2026 angekündigt, schlägt der Verwaltungsrat eine ordentliche Dividende von CHF 4.60 plus eine ausserordentliche Dividende von CHF 1.00 vor, was eine Gesamtdividende von 5.60 CHF pro Aktie ergibt. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für eine weitere einjährige Amtszeit zur Wiederwahl. Cembra hat heute auch ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht, einschliesslich des Nachhaltigkeitsberichts, sowie der Kurzbericht sind abrufbar unter www.cembra.ch/investoren. Kontakt Medien: Nicole Bänninger, Head Corporate Communications

+41 44 439 85 12, media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability

+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch Wichtige Daten 24. April 2026

28. April 2026

23. Juli 2026 Generalversammlung 2026

Ex-Dividendendatum

Publikation Halbjahresergebnis und Zwischenbericht 2026 Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Die Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte. In den Geschäftsbereichen Lending und Payments betreut Cembra über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Cembra hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist in der ganzen Schweiz über verschiedene Standorte und Online-Vertriebskanäle sowie über Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig. Cembra ist seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Unternehmen wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.

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