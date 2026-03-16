Cembre SPA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cembre SPA präsentierte in der am 13.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,800 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cembre SPA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 64,4 Millionen EUR im Vergleich zu 58,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,74 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 2,53 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 244,25 Millionen EUR gegenüber 229,71 Millionen EUR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at