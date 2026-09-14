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14.09.2026 06:31:29
Cembre SPA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Cembre SPA hat am 11.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,640 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72,8 Millionen EUR – ein Plus von 13,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cembre SPA 64,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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