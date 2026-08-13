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13.08.2026 06:31:29
Cementos Argos SA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cementos Argos SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 54,04 COP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 118,23 COP je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 283,39 Milliarden COP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 314,79 Milliarden COP ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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